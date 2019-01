Schelfkirche in Schwerin : Big Band begrüßt das neue Jahr

von svz.de

03. Januar 2019, 08:41 Uhr

Andreas Pasternack und seine Big Band verführen ihr Publikum mit Esprit, Spielwitz und Charme auf höchstem Niveau in das neue Jahr. So werden die fast 20 Musiker am Freitagabend um 20 Uhr die Schelfkirche mit sattem Sound erfüllen. Die vielseitige Band ist originell in ihrer Besetzung und einzigartig im Klang – eine Delikatesse für Augen und Ohren. Das Repertoire reicht von Bigband-Jazz, Musik der Swing-Ära, Standards der 20er bis 50er Jahre, bis zum Tango, Rumba, Wiener Walzer oder Schlager. International bekannte Künstler haben die Pasternack-Bigband schon verstärkt. Finn Ziegler, Günter Fischer und Rolf Römer als Instrumentalisten. Malene Mortensen, Victoria Tolstoi, Bridget Fogle, Bill Ramsey, Uschi Brüning waren Gäste. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.