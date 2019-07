Neumühle : Bibel-Geschichte als Musical

Kinder führen Musikstück bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde auf

von svz.de

03. Juli 2019, 07:46 Uhr

In den Räumen der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde am Mühlenscharrn wird am kommenden Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr das Adonia-Musical „Naaman – Ein General wird gesund“ aufgeführt. Adonia produziert Konzertprogramme für unterschiedliche Altersgruppen. Biblische Geschichten stehen dabei im Mittelpunkt und werden auf moderne Weise vermittelt. Naaman war nach Auskunft der Bibel ein syrischer Hauptmann unter dem König Ben Hadad, vermutlich während der Regierungszeit des israelischen Königs Joram. 70 Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren, darunter etwa 20 aus Schwerin und Umgebung, studieren seit Ferienbeginn in einem Camp in Krakow am See das Musical ein. Eine weitere Aufführung gibt es am 6. Juli um 16 Uhr im Christlichen Zentrum Rostock, Am Schmarler Bach 2.