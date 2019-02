Schwerin : Berufsschule Technik stellt ihr Profil vor

von svz.de

28. Februar 2019, 09:15 Uhr

Die Berufliche Schule Technik Schwerin führt am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr einen Tag der offenen Tür durch. Eingeladen sind alle Jugendlichen, die sich für eine gymnasiale oder weiterführende technische Ausbildung interessieren.

Wer zum Beispiel im Anschluss an die mittlere Reife das Abitur machen möchte, hat diese Möglichkeit am Fachgymnasium. Dabei erfolgt eine Spezialausbildung in den Fachrichtungen Informatik oder Mediengestaltung. Da die allgemeine Hochschulreife erworben wird, kann im Anschluss ein Universitätsstudium in allen Fachrichtungen aufgenommen werden. Für Jugendliche mit abgeschlossener Ausbildung gibt es Angebot e in den Fachrichtungen Elektrotechnik oder Maschinentechnik. Eine Anmeldung für den Informationstag in der Beruflichen Schule Technik, Gadebuscher Str. 153, ist nicht nötig. Weitere Informationen gibt es auch unter Telefon 0385/440070.