Feldstadt : Beratung für Unternehmer

29. Juli 2019, 08:50 Uhr

Unternehmer und Existenzgründer können sich in einem individuellen Beratungsgespräch mit Experten der Bürgschaftsbank MV, des Landesförderinstituts MV und der IHK zu Schwerin über die Möglichkeiten von Fördermitteln des Bundes, des Landes sowie über die Besicherung von Darlehen informieren. Der nächste IHK-Finanzierungssprechtag findet am Dienstag, dem 6. August, von 9 bis 17 Uhr in der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, Ludwig-Bölkow-Haus, Graf-Schack-Allee 12, statt. Anmeldung ist bei der IHK unter Telefon 0385/5103300 möglich.