Schwerin : Beirat berät über Kanalsanierung

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Kanalsanierung und die Verkehrsberuhigung in der Hagenower Straße sind Themen, mit denen sich der Ortsbeirat Gartenstadt/Ostorf am Dienstag, 23. Juli, beschäftigen möchte. Die Sitzung findet öffentlich um 16.00 Uhr bei Maxpress in der Stadionstraße 1 statt. Auf der Tagesordnung stehen noch weitere Verkehrsthemen. Die ausführliche Bekanntmachung steht auch im Internet im Bürgerinformationssystem bis.schwerin.de. Interessierte Bürger sind eingeladen.