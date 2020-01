SSC in Finnland : Beim CEV-Cup schon fast im Viertelfinale

Die SSC-Volleyballerinnen gewinnen in Finnland mit 3:1.

von Ralf Herbst

22. Januar 2020, 19:53 Uhr

Den Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin ist im europäischen CEV-Pokal ein großer Schritt in Richtung Viertelfinale gelungen. Vor 550 Zuschauern in der Loimun-Areena bezwangen sie den gastgebenden finnischen Vizemeister Hämeenlinna gestern Abend im Achtelfinal-Hinspiel nach 96 Spielminuten mit 3:1 (19, -23, 20, 16). Damit würden dem SSC im Rückspiel am 6. Februar schon zwei Gewinnsätze reichen, um weiterzukommen.

Der deutsche Rekordmeister, der ohne seinen erkrankten Trainer Felix Koslowski nach Finnland gereist war, verzichtete aus Vorsicht auf seine beiden eigentlichen Topscorerinnen Kimberly Drewniok (erkältet) und McKenzie Adams (leicht umgeknickt).

Die Schwerinerinnen begannen nervös und bekamen zunächst vor allem Hämeenlinnas Diagonalangreiferin Shields nicht in den Griff. Zur 15:8-Führung der Gastgeberinnen hatte die US-Spielerin bereits sieben Punkte beigesteuert. Doch dann kam der SSC. Und als Nicole Oude Luttikhuis beim 13:18 an den Aufschlag ging, schlug sie zunächst zwei Asse und gab die Position erst beim 19:19 wieder frei. Schließlich verwandelte die Holländerin dann den ersten Satzball zum 25:19.

Trotz des Satzerfolges konnte sich der SSC im zweiten Durchgang nicht wirklich freispielen und gab den Satz mit 23:25 ab. Auch Satz drei begann mit 2:6 wenig verheißungsvoll. Diesmal war es Marie Schölzel, die der Sache mit drei Blockpunkten kurz nacheinander eine Wende gab. Und wieder war es Diagonal-„Ersatz“ Oude Luttikhuis, die den diesmal zweiten Satzball zum 25:20 nutzte.

Im vierten Satz ließ sich der SSC dann nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Bis zum 10:10 war Hämeenlinna auf Augenhöhe, dann zog der SSC vorentscheidend auf 19:11 davon. Und mit einem Ass – ihrem sechsten (!) – setzte die Topscorerin der Partie (20 Punkte), Nicole Oude Luttikhuis, beim ersten Matchball den Schlusspunkt zum 25:16.

Ralf Herbst