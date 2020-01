„Bei uns gibt es keinen Betrug“

Stiere-Präsident Heiko Grunow kündigt auf SVZ-Nachfrage Konsolidierungskurs im Verein an

von Bert Schüttpelz

21. Januar 2020, 05:00 Uhr

Seit Bekanntwerden der finanziellen Probleme beim Sportverein Mecklenburger Stiere Schwerin wird in der Öffentlichkeit über die Ursachen der Finanznot diskutiert, zu nahe sind noch die Nachrichten über mutmaßlich betrügerische Machenschaften des Ex-Präsidenten des Neumühler Sportvereins. Stiere-Präsident Heiko Grunow will deshalb Spekulationen entgegentreten. Im SVZ-Gespräch spricht er über die Hintergründe und den Fahrplan zur finanziellen Konsolidierung des Vereins.

„Es gibt bei uns keinen Betrug, keine Unterschlagung, keine persönliche Bereicherung. Die Ursache unserer finanziellen Probleme ist eine Nachforderung des Finanzamtes.“ Bei einer routinemäßigen Prüfung, die üblicherweise immer einen bestimmten Zeitraum der Vergangenheit umfasst, konkret gehe es um die Jahre 2013 bis 16, seien Fehler festgestellt worden. Diese lagen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Profi-Handballs. „Die daraus resultierenden Fehlbeträge, die sich zu einem höheren fünfstelligen Betrag summiert hatten, müssen wir jetzt nachzahlen“, so Grunow. Dann wirbt er für Verständnis: „Nach der Insolvenz der Handball-Spielbetriebs GmbH 2012 stand der Profi-Handball in Schwerin vor dem Aus. Es waren Enthusiasten des Vereins, die damals antraten, um das zu verhindern, keine Finanzexperten. Und so wurden offensichtlich Fehler gemacht, Kreuze nicht an der richtigen Stelle gesetzt. Es war nicht so, dass horrende Gehälter gezahlt oder zu teure Einkäufe getätigt wurden“, versichert der Stiere-Präsident. „Wir haben damals nach bestem Wissen gehandelt und waren froh, wenn am Jahresende die Schwarze Null stand.“

Nach der erneuten Ausgliederung des Profi-Handballs aus dem Verein und der Gründung des Wirtschaftsbeirates der Spielbetriebs GmbH 2017 habe es keine Beanstandungen des Finanzamtes mehr gegeben, sagt Grunow. Obwohl der Verein alleiniger Gesellschafter der GmbH ist, soll die derzeit gute wirtschaftliche Situation des Profi-Bereichs nicht ausgenutzt werden zur Stopfung der alten Löcher des Vereins. „Wir haben uns im Präsidium, in dem alle unsere acht Sparten gleichberechtigt vertreten sind, darauf geeinigt, dass der Verein seine finanzielle Schieflage aus eigener Kraft wieder in Ordnung bringt“, erläutert der Präsident den Kurs. Vorgesehen seien über einen längeren Zeitraum gestreckte Ratenzahlungen. „Wir sind ein großer Mehrspartenverein mit mehr als 750 Mitgliedern. Da ist das machbar – auch ohne Beitragserhöhungen“, sagt Grunow. Allerdings sei ein Sparkurs notwendig. Wo und wie genau gespart werden soll, sei vereinsintern. Auf jeden Fall werde es zu keinen Abstrichen im Training oder in den Ligen führen. „Und auch der Profibereich ist nicht gefährdet“, betont er. Für die Spenden, die nach Bekanntwerden der Finanzprobleme eingegangen sind, sei der Verein aber sehr dankbar, versichert der seit 2012 amtierende Stiere-Präsident.