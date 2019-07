Schwerin : Begleitung in schwerer Stunde

Bestattungsinstitut Hennig eröffnet neue Räume in der Arsenalstraße 19 bis 21 ,

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das Bestattungshaus Hennig begleitet Angehörige Verstorbener seit mehr als 28 Jahren mit viel Herzblut in den schweren Stunden des Abschieds. Seit dem 3. Juni verfügt das Familienunternehmen über neue, helle und größere Räumlichkeiten in der Arsenalstraße 19 bis 21., dem früheren Sitz des Architektenbüros Jäger-Jäger. Das bisherige Leistungsangebot konnte sogar noch erweitert werden, denn am neuen Standort steht eine kleine Trauerhalle für private Abschiednahmen und Trauerfeiern zur Verfügung. Die barrierefreien Räume geben den Trauergästen die Möglichkeit, ohne Zeitdruck Abschied zu nehmen.

Das Team um Geschäftsführer Andreas Hennig freut sich über diese positive Veränderungen für sein Unternehmen. Für die Kunden bleibt außer den neuen Räumlichkeiten viel Bekanntes und Bewehrtes beim Alten, wie zum Beispiel die Telefonnummer. Auch die langjährigen Mitarbeiter und die hauseigene Kranzbinderei arbeiten nun am neuen Standort, so dass alle Leistungen weiter in einer Hand bleiben.

Für die Kunden ist das Bestattungshaus in der Arsenalstraße noch besser erreichbar. Denn das Parkhaus in den Schweriner Höfen befindet sich nur wenige Schritte entfernt und mit dem Nahverkehr ist der Standort fußläufig in wenigen Gehminuten vom Marienplatz aus zu erreichen.