Friedrichsthal : Bauvorhaben wird zum Thema

06. Februar 2019, 07:58 Uhr

Der Ortsbeirat Friedrichsthal tagt zu seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, dem 13. Februar, um 19 Uhr in den Räumen der Kindertagesstätte „Reggio Emilia“ in der Alt Meteler Straße 1a. Hauptthemen sind anstehende Bauvorhaben im Stadtteil. Vertreter von Aldi und Edeka stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. Die Stadtteilvertreter beraten öffentlich. Bürger sind zur Sitzung willkommen.