Spielen in Schwerin : Bauspielplatz wieder geöffnet

Geduldig warten die Kinder auf ihr Essen. Heute gibt es Stockbrot, selbst am Feuer geröstet – auch wenn die Feuerstelle nur ein Provisorium ist. Hier, am Bauspielplatz in der Marie-Curie-Straße, kehrt langsam wieder Normalität ein. „Nach dem Brand waren wir mit Aufräumarbeiten beschäftigt“, erzählt Silke Brun vom Bauspielplatz-Verein. Diese wären in der vergangenen Woche abgeschlossen und das Abenteuer-Paradies für die Kinder und Jugendlichen so bereit für die Wiedereröffnung gewesen.

„Seit Montag haben wir geöffnet. Heute ist die erste Kindergruppe nach dem Brand da und freut sich jetzt auf ihr wohlverdientes Stockbrot“, sagt Brun. Ziel sei es, nach dem Brand vor wenigen Wochen wieder zur Normalität zurückzukehren. „Wenn auch mit weniger Equipment. Aber das macht den Kindern überhaupt nichts aus“, so Brun. Der Brand hätte nämlich auch einen positiven Aspekt. „So können Kinder wieder komplett neue Hütten bauen und sich komplett austoben.“

Seitens der Polizei gibt es aktuell keine neuen Erkenntnisse. „Die Kollegen ermitteln aktuell fleißig und hoffen bald auf erste Ergebnisse“, sagte Polizeisprecher Steffen Salow auf SVZ-Nachfrage. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Bauspielplatz absichtlich in Brand gesteckt.

von Volker Raab

erstellt am 04.Jul.2017 | 21:00 Uhr