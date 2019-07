Schwerin : Bauarbeiten in der Rogahner Straße ändern den Bus-Verkehr

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ab kommenden Montag, 22. Juli, kommt es aufgrund von Bauarbeiten in der Rogahner Straße zu einer geänderten Linienführung auf der Omnibuslinie 5 zwischen den Haltestellen Am Dwang und Anthony-Fokker-Straße beziehungsweise Handelsstraße und Platz der Jugend. Auch die Omnibuslinie 16 wird zwischen den Haltestellen Görries Brücke und Anthony-Fokker-Straße seine Route ändern.

Die Haltestellen „Am Dwang“, nur in Richtung Hauptbahnhof P+R, „Marienhöhe“, „Am Heidberg“ und „Schulzenweg“ entfallen ersatzlos. Die Haltestelle „Görries Zentrum“ in Richtung Görries ist hinter die Kreuzung Rogahner Straße/Handelsstraße und in Richtung Hauptbahnhof P+R vor die Kreuzung Handelsstraße/Rogahner Straße verlegt.

Die Linie 16 hält in Richtung Otto-von-Guericke-Straße ebenfalls an der Ersatzhaltestelle „Görries Zentrum“. Die Änderungen gelten voraussichtlich bis zum 28. Juli.