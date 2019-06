Schwerin : Barcastraße ab heute gesperrt

von svz.de

24. Juni 2019, 07:52 Uhr

Heute beginnen die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung in der Barcastraße. Voraussichtlich wird die Straße bis zum 12. Juli voll gesperrt sein, wodurch es laut Mitteilung der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen wird. Für Anwohner ist die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke per Auto währenddessen nur eingeschränkt möglich. Die Benutzung der Parkflächen ist nicht möglich. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werde die Verkehrsführung den aktuellen Erfordernissen angepasst. Die Befahrbarkeit für Rettungsdienste bleibt gewährleistet. Die Anlieger haben vorab ihre Ansprechpartner benannt bekommen.