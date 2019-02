Schwerin : Bald beste deutsche Schulband?

von Onlineredaktion SVZ

Sie zählen schon jetzt zu den besten 18 Schulbands in ganz Deutschland: die „Highheelsneakers“ vom Goethegymnasium in Schwerin. Jüngst haben sich die Schüler um Sängerin Sophie Richter in Dresden für die nächste Runde des Bundeswettbewerbs „SchoolJam“ qualifiziert. Das Finale in Frankfurt am Main können die Funk-Rocker erreichen, wenn sie von Montag an in einer Internetabstimmung auf den vorderen Rängen landen (SVZ berichtet).