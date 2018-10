Schwerin : Bäume müssen weichen

Kontrollen am Ostorfer Ufer und Dwang ergaben akuten Handlungsbedarf

von Onlineredaktion SVZ

26. Oktober 2018, 08:49 Uhr

Der Uferstreifen auf dem Dwang wird seit 2017 von den Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin (SDS) als öffentliche Grünfläche bewirtschaftet. Seitdem sind die Bäume unter der jährlichen Überprüfung zur Verkehrssicherheit. Die Ergebnisse der kürzlich erfolgten Baumkontrollen am Ostorfer Ufer und Dwang erfordern zeitnahes Handeln, um die Verkehrssicherheit an den öffentlichen Wegen weiterhin zu gewährleisten. Wegen starker Schäden sind Baumfällungen am Ostorfer Ufer an der Zufahrtsstraße Auf dem Dwang und am Ufer des Dwang erforderlich. Die Untere Naturschutzbehörde hat die Fällgenehmigungen erteilt.

Im Bereich Ostorfer Ufer haben die Baumpflege- und Fällmaßnahmen bereits begonnen, am Uferweg des Dwang sind die Fällungen in der kommenden Woche geplant. Die beiden Weiden in der Zufahrtstraße Auf dem Dwang sollen Ende November abgenommen werden. Im Uferbereich Dwang müsse außerdem an einer weiteren Weide eine eingehende Untersuchung zur Prüfung der Verkehrssicherheit durchgeführt werden, so die SDS. Damit werde ein externer Baumgutachter beauftragt.