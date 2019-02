Mueßer Holz : Bäume fallen

von svz.de

18. Februar 2019, 19:15 Uhr

Spaziergänger im Mueßer Holz müssen in den kommenden Tagen besonders aufmerksam sein, denn Bäume werden gefällt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Im Bereich der Katholischen Kirche in der Galileo-Galilei-Straße sollen die überalterten Kiefern mit hohem Totholzanteil und Stamm-Schäden entnommen werden. Zusätzlich wird auf einem etwa 30 Meter breiten Streifen zwischen Kirchengelände und einem Wohnblock in der Kopernikusstraße auch der Buchenbestand entnommen und zwar „im Rahmen der normalen Waldbewirtschaftung“, teilen die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen mit. Sie haben die Arbeiten in Auftrag gegeben. Der Streifen soll danach vom Schlagreisig beräumt, mit Hecken und typischen Waldbäumen bepflanzt sowie durch einen Wildzaun gesichert werden. Durch die Baumfällungen, die zwischen dem 25. Februar und dem 1. März erfolgen, kommt es zu Einschränkungen für Waldbesucher. Während der Arbeiten dürfen die konkrete Arbeitsfläche sowie die genutzten Wege und Lagerplätze nicht betreten werden. Absperrungen werden darauf hinweisen.