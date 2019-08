Schwerin : Badewannenragatta: Pokal für jedes Team

Insgesamt sieben Mannschaften am Sonnabend auf dem Lankower See am Start

von Christian Koepke

25. August 2019, 20:00 Uhr

Bei den Kindern gewann das Team „Paule Pirat I“ der Neumühler Schule, bei den Jugendlichen das Boot „Meine Lieblinge“ der Faschings-Narren. Insgesamt sieben Mannschaften gingen am Sonnabend bei der Badewannenregatta auf dem Lankower See an den Start, eingeladen von den Ortsbeiräten Neumühle, Lankow und Weststadt. Für jedes Team gab es einen Pokal.