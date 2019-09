Schwerin : Ausstellung zeigt Mensch und Natur als Einheit

von Onlineredaktion pett

13. September 2019, 05:00 Uhr

Alle reden vom Umweltschutz, aber was kann tatsächlich getan werden? Mit dieser Frage setzen sich die Künstlerinnen Eva Ammermann aus Schleswig-Holstein und Angela Preusz aus Mecklenburg-Vorpommern in der neuen Ausstellung im Schleswig-Holstein-Haus auseinander. Diese ist gestern eröffnet worden. Sie widmet sich dem Thema „Ressourcen“ und ihren inneren und äußeren Aspekten. In „Lahooh“ setzt sich Ammermann mit Lebenskonzepten, Konsumverhalten, Schonung der Umweltressourcen sowie dem respektvollen Umgang mit Mensch und Tier auseinander. Angela Preusz widmet sich dem Trinkwasser. Die ausgestellten Zeichnungen und Stillleben thematisieren Mensch und Natur im Kontext.