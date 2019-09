von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag hat auch das Mecklenburgische Eisenbahn- und Technikmuseum für Besucher geöffnet. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr haben alle Eisenbahninteressenten die Möglichkeit, die Ausstellung gegenüber dem Personenbahnhof zu besichtigen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.