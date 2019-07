Schelfstadt : Ausblick: Studierte Handwerker

von svz.de

11. Juli 2019, 10:45 Uhr

Wie ein Studium auch Handwerker weiterbringen kann, das erfahren Interessierte am 16. Juli an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin. Unter dem Titel „Professionalisierung im Handwerk – warum ein Studium Sie weiterbringt“ geht Professorin Dr. Petra Wolfert auf Hintergründe ein. Soziologen haben herausgefunden, dass junge Leute zwar karriereorientiert sind, jedoch ein anderes Karriereverständnis haben als deren Eltern. Sie arbeiten gern im Team, bevorzugen Projektarbeit, hinterfragen stets kritisch und verfolgen die individuelle Selbstverwirklichung. Wer als attraktiver Arbeitgeber diesen Anforderungen am besten entspricht, kann seine Stellen besetzen. Dr. Wolfert gibt Antworten auf Fragen wie „Was macht die Handwerkswirtschaft für junge Leute unverwechselbar und attraktiv?“ Der Infonachmittag findet von 17 bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung bei Julia Fehlandt, fehlandt@fh-mittelstand.de, wird gebeten.