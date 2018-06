Schwerin : Aufputzen für die Modenschau

Modenschau „New Look“ startet morgen um 20 Uhr, vorab gibt es die Designmesse.

Die Modenschau New Look der Schweriner Designschule startet in diesem Jahr mit einer echten Neuheit: Noch bevor die Models am morgigen Sonnabend gegen 20 Uhr auf dem Laufsteg die Kollektionen der Nachwuchs-Modemacher zeigen, gibt es von 9.30 bis 17 Uhr in der Alten Druckerei die Designmesse „Orange Fruits“. Der Besuch kostet keinen Eintritt. „Die Messe ist ein Kind der Designschule und dient zum kreativen Austausch für die drei Fachbereiche Game-, Mode- und Grafikdesign. Ein spezieller Markt für Design und Handgemachtes lädt dabei in diesem Jahr erstmalig zum Stöbern und Shoppen ein“, sagt Marketing-Leiterin Maria Weding von der Designschule. „Die Messe soll Designerherzen höherschlagen lassen, ausreichend Fläche für kreative Ideen und nette Gespräche bieten. In cooler Atmosphäre bieten rund 20 Aussteller Mode, Schmuck, Accessoires, Kunstdrucke, Taschen und vieles mehr.“

Mit dabei sind am Sonnabend unter anderem Siebfreak&Roy, das Kreativkaufhaus Schwerin, Red Rebane, Lillekids Gold, Younic Fashion, Mad Cut, Schoop Design, Cloudburgers und Prots by Dominic. Ein besonderer Höhepunkt soll für Gäste an diesem Tag ein Mode-Upcycling-Workshop sein. Teilnehmer können dabei eigene Kleidungsstücke mit neuen Ideen und Techniken verschönern. Ob Fransen, Jeansblumen, Stickereien, Perlen oder Cut-Outs – der Kreativität wird freier Lauf gelassen. Wer am Sonnabend auf der Messe ein echtes Unikat für den eigenen Kleiderschrank fertigen möchte, sollte ein T-Shirt oder eine alte Jeans mitbringen. Der Workshop ist kostenlos. Die große Abschlussmodenschau der Designschule beginnt dann um 20 Uhr in der „stylischen Industriehalle“, wie die Veranstalter die Alte Druckerei bewerben.