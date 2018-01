Schweriner Gastronom : Auf Service-Mission in Georgien

vergrößern 1 von 1 Foto: Katja Müller 1 von 1

von Katja Müller

erstellt am 07.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Schwerin Im Zehn-Sekundentakt kommen die Kellner mit georgischen Spezialitäten. Gefüllte Teigtaschen. Auberginen. Schaschlik. Käsebrot. Das Personal blickt immer wieder erwartungsvoll zum Gast. Das ist in diesem Fall Hans-Ulrich Trosien – und er verzieht keine Miene. Was er macht? Er greift mit Schwung in einen Korb. „Das Brot ist warm“, sagt der Schweriner. Die Kellner atmen auf. Prüfung bestanden. Wenn der Mann aus Deutschland da ist, dann sind sie aufgeregt. Dann darf das Brot auf keinen Fall kalt sein. Das mag er nicht. Ebenso wenig wie schmutzige Tischtücher oder mit dem Handy spielende Kellner. Das ist nicht Standard. Er will sie nicht ärgern. Im Gegenteil. Er will ihnen helfen. Das ist seine Aufgabe. Im Auftrag der georgischen Regierung sollte er für mehr Qualität in Hotels und Gaststätten sorgen, eine Hotelklassifizierung entwickeln und so den Tourismus in dieser Region am Schwarzen Meer voran bringen.

Das hat Hans-Ulrich Trosien fünf Jahre und neun Monate lang zwischen großem und kleinem Kaukasus, im georgischen Batumi gemacht. Seine Mission, Standards in der Gastronomie zu verbessern, ist zu Ende. „Für Georgier ist der Gast ein Geschenk Gottes. Doch von europäischen Standards im Hotelgewerbe hatten sie keinen Schimmer“, sagt Trosien. Nun ist er zurück in Schwerin. Doch wie kam er überhaupt in die Provinz Grusinien?

Nach 30 Jahren hinter mecklenburgischen Tresen und Zapfhähnen – unter anderem in Brüsewitz und Schwerin – sollte Schluss sein. „Mit 62 Jahren war es damals Zeit, das Gaststättengewerbe an den Nagel zu hängen“, erzählt Hans-Ulrich Trosien, der eigentlich nur Ulli genannt werden will.

Rente? Nein. Reisen? Ja. Der frühere Dehoga-Vorsitzende der Region Schwerin hatte sich vorgenommen, die Welt zu erkunden. Dann kam das Angebot des Gastgeberverbandes: Berater für nachhaltige Tourismusentwicklung für die autonome Region Adjara. Er sagte zu, machte einige Vorbereitungskurse, richtete sich in Georgien ein Konto ein, mietete eine Wohnung und packte die Koffer.

Aus anfänglich vereinbarten 18 Monaten in Georgien wurden fast sechs Jahre. Und trotz der 2600 Kilometer Entfernung zwischen ihm und seiner Familie in Schwerin gab es – das versichert er – nie einen Anflug von Heimweh. Verständigungsschwierigkeiten habe er nur selten gehabt. „Georgisch wollte ich nicht anfassen, dafür bin ich zu alt“, sagt er und lacht. Englisch und Grundkenntnisse in Russisch, die reichten aus.

Schnell war der freundliche Deutsche mit Hang zum Perfektionismus in den Restaurants und Hotels ein gern gesehener Gast – trotz strengen Blicks und beizeiten scharfen Tons. Sie mochten ihren „Mister Ulli“.

Auch außerhalb von Hotels und Gaststätten entdeckte er eine andere Welt: Eine, mit ganz eigener Bürokratie. „Mit Logik hat das nicht viel zu tun“, gesteht Ulli Trosien. Er, der preußische Tugenden wie Ordnungssinn, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit schätzt, kam regelmäßig an seine Grenzen. Denn gerade mit der Uhrzeit würden es viele Georgier nicht so genau nehmen. „Nach georgischer Zeit“ wurde schnell zum geflügelten Wort. Bedeutet: mindestens 30 Minuten obendrauf. Eine Marotte, die der heute 68-Jährige nicht vermissen wird.

Für Gedanken an Georgien bleibt ihm momentan nicht viel Zeit. In der neuen Wohnung in Schwerin ist das Leben noch in einigen Kartons verpackt. Die nächsten Termine stehen aber an. „Ich werde erst einmal vier Wochen zur Ayurveda-Kur nach Indien reisen. Vielleicht auch etwas länger.“ Angst, jetzt ins Leere zu fallen, hat Ulli Trosien nicht. Er ist quasi wieder kurz vor dem Absprung. Denn neue Anfragen für Tourismusprojekte im Ausland hat er bereits. Auch eines aus der Ukraine.

Wer von seinen Freunden wissen wollte, wie es Trosien in seiner Zeit in Georgien ging, der brauchte nur auf Ullis Internet-Blog zu gehen oder eines von seinen drei Büchern in die Hand zu nehmen, die er dort geschrieben hat. Bücher voller kleiner Alltagsgeschichten aus einem Land im Kaukasus. Und ein kleines Stück Georgien begleitet ihn auch 2018. Denn das Gastland des diesjährigen Schweriner Filmkunstfestes wird Georgien sein. Dann kann er sich seine Wahlheimat auf Zeit wenigstens ganz oft auf der Leinwand ansehen.