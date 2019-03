Stadtführungen in Schwerin : Auf den Spuren des Weltkulturerbes

von Sarah Langemeyer

05. März 2019, 19:23 Uhr

Im Zyklus der Stadtteilführungen unter der Schirmherrschaft der Seniorenakademie wird in diesem Jahr der Schwerpunkt auf die Bereiche des Weltkulturerbe-Antrages gerichtet. So findet am Donnerstag, 7. März, ab 14.14 Uhr ein Rundgang durch Ostorf statt. Treffpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle Platz der Jugend. Ziel der Stadtteilführung sind die ehemaligen Funktionsgebäude der Jagd und des Militärs entlang der Johannes-Stelling-Straße.

Einen Monat später, am 4. April, findet ein Rundgang durch den südlichen Schlossgarten statt. Ziele sind dort unter anderem das Hippodrom, der Jugendtempel und die Schleifmühle. Am 2. Mai schließlich geht es durch den barocken Schlossgarten und den Küchengarten.

Die Rundgänge werden von Stadtführerin Berthild Horn und Dr. Frank Horn geleitet.