Feldstadt : Arzt erläutert Brust-OP

von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Brustvergrößerungen stehen auf der Wunschliste nach ästhetischen Korrekten bei Frauen an vorderster Stelle. Dr. Roland Mett, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie an den Schweriner Helios- Kliniken, zeigt in der nächsten Patientenakademie die Möglichkeiten und Risiken einer Operation auf. Die Veranstaltung findet am 7. August um 18 Uhr am Sitz der Schweriner IHK in der Graf-Schack-Allee statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.