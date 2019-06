Schwerin : Antworten auf soziale Fragen

von svz.de

24. Juni 2019, 07:42 Uhr

Wer Fragen zu sozialen Themen hat, kann die kostenlose Sozialsprechstunde am morgigen Dienstag von 10 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle des Sozialverbandes Deutschland am Dreescher Markt 2 nutzen. Sie ist barrierefrei zu erreichen. Besonders Rentner, Behinderte und sozial Schwache können sich über die Probleme und Beratungsangebote zum Schwerbehindertenrecht, Rentenrecht und andere soziale Angelegenheiten informieren.