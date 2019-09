schwerin : Altstadtfest: Wie Busse und Bahnen fahren

Linie 11 fährt geänderte Strecke. Zusätzliche Straßenbahn zum Festende

von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 12:00 Uhr

Ab Donnerstag, 5. September, 9 Uhr, bis Sonntag, 8. September, 24 Uhr, fahren die Busse der Linie 11 aufgrund des Altstadtfestes nicht über das Südufer des Pfaffenteiches. Sie verkehren in dieser Zeit in beide Richtungen zwischen Schelfmarkt und Hauptbahnhof über die Knaudtstraße. Dabei wird die Haltestelle „Friedrichstraße“ nicht bedient. In der Knaudt-straße, Höhe Ziegelseebrücke, ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Freitag und Sonnabend fährt zusätzlich ab Marienplatz jeweils eine Straßenbahn der Linie 2 um 0.14 in Richtung Lankow Siedlung und um 0.43 Uhr in Richtung Hegelstraße.