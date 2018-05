Demen : Alte Schule für Generationen

Historisches Zentrum von Demen wurde saniert und soll nun Lebensmittelpunkt des Dorfes sein

von Thorsten Meier

03. Mai 2018, 05:00 Uhr

Mit einer zünftigen Kaffeerunde für Senioren in der Alten Dorfschule haben die Demener dieser Tage ihren neuen Dorfmittelpunkt nach der Sanierung wieder in Besitz genommen. Insgesamt 175 000 Euro hat es gekostet, den Gemeinderaum im vorderen Teil des Erdgeschosses herzurichten. Fach- und Mauerwerk sowie die Fenster wurden dabei erneuert. Und es geht noch weiter: Demens Bürgermeisterin Heidrun Sprenger kündigte bereits an, dass auch das marode Dach als nächster Bauabschnitt schnellstmöglichst in Angriff genommen werde müsse.