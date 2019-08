Alt Schwerin : Alt Schwerin steht voll unter Dampf

von Werner Mett

02. August 2019, 05:00 Uhr

Mehr als 70 Kilometer sind es von Schwerin nach Alt Schwerin auf der Ostseite des Plauer Sees. Doch Technikfans werden am Wochenende diese Strecke sicher gern in Angriff nehmen. Denn am Argoneum findet ein internationales Dampftreffen statt.

Es ist die 13. Auflage dieser Aktion in Alt Schwerin, die über die Landesgrenze hinaus bekannt ist. Zu sehen ist historische Dampftechnik – sowohl im Original als auch im Modell. Echte Dampfrösser und etwa 100 Modelle aus England, Holland und Deutschland werden präsentiert. Es gibt nicht nur Erklärungen und Vorführungen, sondern auch Mitfahr-Modelle. Das alles soll die Arbeit mit Dampfkraft veranschaulichen.

Gäste werden am 3. und 4. August jeweils von 10 bis 18 Uhr erwartet. Zu den ständigen Vorführungen historischer Dampfmaschinen und Arbeitsmaschinen kommen ein buntes Kinderprogramm, Rundflüge in einem Helikopter, Rübenbahnfahrten auf dem Museumsgelände und ein buntes Markttreiben. Um 12 und 15 Uhr gibt es Paraden der Dampfmaschinen. Am Sonnabend steigt zudem von 20.30 Uhr ein Tanzabend mit Livemusik.

Übrigens: Gleich am Wochenende drauf, am 10. und 11. August, wird es nostalgisch im Argoneum. Dann findet das 25. Oldtimer- und Traktorentreffen statt. Der beliebte Teilemarkt steigt am Sonnabend.