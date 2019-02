Schelfstadt : Alkohol am Arbeitsplatz

von svz.de

18. Februar 2019, 19:10 Uhr

Zum elften Gesundheitsdialog lädt die Median-Klinik Schelfstadt für kommenden Sonnabend, 23. Februar, in die Röntgenstraße 7 -11 ein. Von 10.30 bis 11.30 Uhr geht es um das Thema „Alkohol am Arbeitsplatz“. Eine Anmeldung ist nicht nötig. „Wir wollen eine Orientierung geben, ab wann Alkoholkonsum am Arbeitsplatz problematisch ist und wie Kollegen auf das Problem in angemessener Weise aufmerksam gemacht werden können“, erklärt der Diplom-Sozialpädagoge Lutz Illner. „Zusätzlich möchten wir Ängste abbauen.“ Hilfesuchende, die im Umgang mit Alkohol oder Medikamenten Unterstützung benötigen, können dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr die Suchtberatungsstelle der Median-Klinik aufsuchen.