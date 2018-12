Schwerin : Adventszeit im Medienhaus:nord

Vorweihnachtliche Stimmung im Medienhaus:nord: 68 Seniorinnen und Senioren des Unternehmens folgten der Einladung zur Weihnachtsfeier für ehemalige Mitarbeiter.

von Volker Bohlmann

06. Dezember 2018, 11:33 Uhr

Geschäftsführer Andreas Gruczek, Personalleiterin Astrid Golbs und Betriebsratsvorsitzender Dieter Fehrmann begrüßten die Gäste zur Weihnachtsfeier. Traditionen bewahren und als modernes Medienhaus die Zukunft mitgestalten, seien wesentliche Punkte für die Arbeit im Unternehmen, so Andreas Gruczek in seinem Grußwort. Er skizzierte die Herausforderungen im digitalen Markt und gab einen Einblick in Produkte wie die SVZ als digitale Tageszeitung.