Schwerin : Achtung, Kontrolle

Polizei winkt etwa 40 Autos aus dem Verkehr und testet verstärkt auf Alkohol- und Drogendelikte - Ein Fahrer mit illegaler Substanz entdeckt

von Sebastian Kabst

05. Juni 2020, 05:00 Uhr

Schnell fahren die Autos in der Feierabendzeit um eine Kurve der Crivitzer Chaussee. Sobald sie den ersten Polizeibeamten mit leuchtend gelber Sicherheitsweste sehen, werden sie langsamer. Knapp 100 Meter weiter steht eine weitere Beamtin – und zieht Fahrzeug um Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr. Landesweit haben die Polizeibeamten am Donnerstag mit Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen gestartet.

„Die Hauptzeiten, in denen wir Alkohol- und Drogendelikte feststellen, sind eigentlich abends und nachts sowie in den frühen Morgenstunden“, sagt Polizeisprecher Steffen Salow. Dass die Schweriner Beamten ihre Verkehrskontrolle um 15 Uhr gestartet haben, sei dennoch kein Problem. Denn trotz des Schwerpunktthemas gehe es primär um eine allgemeine Verkehrskontrolle. „Wir wollen quasi nebenbei auf das Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr aufmerksam machen“, sagt Michael Schubbe. Als Präventionsberater der Polizei ist es seine Aufgabe, die herausgewunkenen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. „Wir legen den Finger in die Wunde und hoffen, dass vor allem junge Verkehrsteilnehmer nach der nächsten Party an uns denken“, so Schubbe weiter.

In den zwei Stunden, die die Polizeibeamten im Regen an der Crivitzer Chaussee standen, haben sie etwa 40 Fahrzeuge kontrolliert. Alkohol- oder Drogendelikte konnten sie nur in einem Fall feststellen. „Ein Vortest war positiv. Der Fahrer hat entweder Cannabis oder Amphetamine genommen“, so Salow. Eine weitere Untersuchung soll ein genaues Ergebnis liefern. „Wir müssen feststellen, dass auch am Tag unter Einfluss von Drogen gefahren wird.

Auch direkt im ersten Schwung der Kontrolle verhielt sich ein herausgewunkener Fahrer eines weißen Transporters auffällig. Beim Pusten hatte er Schwierigkeiten, brach den Test immer wieder ab. Am Ende war der Alkoholtest negativ, doch das Verhalten des Fahrers hatte weitere Konsequenzen. Auch hier vermuteten die Beamten den Einfluss von Drogen. Nach mehreren Tests erhärtete sich doch auch dieser Verdacht nicht. Für den Transporterfahrer ging die Fahrt mit Informationsmaterial der Präventionsberater weiter. Nach dem Aussetzen von Verkehrskontrollen wegen der Corona-Krise, war die gestrige Auftaktveranstaltung die erste große landesweite Aktion. Insgesamt stellten die Beamten bei einem Kontrollierten das Fahren ohne Fahrerlaubnis fest. Auch über den ganzen Juni stehen die Verkehrskontrollen, die die Beamten auch während des Streifendienstes immer wieder durchführen, ganz im Zeichen von Alkohol und Drogen. Eine Sensibilisierung, die weiterhin nötig sei, so Salow. „Für die Landeshauptstadt sind im vergangenen Jahr 51 Unfälle auf den Einfluss von Alkohol und Drogen zurückzuführen“, sagt Salow. Damit gehört der Einfluss von Bier, Wein, Cannabis und Co. zu den häufigsten Unfallursachen.