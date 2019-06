Schwerin : Abenteuer zum Insel- und Strandfest

von svz.de

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Bereits zum elften Mal verwandelt sich der Zippendorfer Strand am 29. und 30. Juni in eine Erlebnismeile. Mehr als 50 Akteure sorgen für ein Programm beim Insel- und Strandfest, bei dem für jeden etwas dabei ist. Die Insel Kaninchenwerder lädt zum Ausspannen, Erholen und Entdecken ein. Auf der Bühne unter Schwerins größtem Sonnenschirm gibt es wieder eine Menge musikalischer Höhepunkt zu erleben. Highlight des diesjährigen Festwochenende sind die musikalischen Freibeuter von „Nordstern – auf den Spuren Santianos”. Sie laden am Sonnabendabend zur sinnbildlichen Kaperfahrt ein. Bei Seemanns-Pop, Folk-Rock und anderen Klängen neigt sich der Abend stimmungsvoll dem Ende.

Am Sonntag können die Besucher des Strandfests bei einem Wettstreit der Chöre dabei sein. Hier treten sechs Chöre aus Mecklenburg-Vorpommern auf der Bühne gegeneinander an.