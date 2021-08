Badeunfall in Schwerin : Zwölfjähriger ist laut Obduktion im Lankower See ertrunken

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt es laut Staatswanwaltschaft weiterhin nicht.

Schwerin | Der zwölfjährige Junge, der am Dienstag tot aus dem Lankower See in Schwerin geborgen wurde, ist ertrunken. Das hat die Obduktion des Leichnams im Zusammenhang mit dem Badeunfall ergeben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag in Schwerin sagte. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe es weiterhin nicht. Großangelegte Suche ohne Erf...

