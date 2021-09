Schwerin : Zwei Unfälle legen Straßenbahnverkehr am Vormittag lahm

Die Unfälle ereigneten sich kurz hintereinander an zwei verschiedenen Punkten und legten den Straßenbahnverkehr am Dienstag Vormittag für kurze Zeit lahm.

Schwerin | Durch zwei Unfälle in Schienennähe kommt es aktuell im Schweriner Nahverkehrsnetz zu Ausfällen und Verzögerungen. Ein Unfall ereignete sich laut Nahverkehr Schwerin (NVS) am Klinikum, ein weiterer an der Haltestelle Ostorf. Dadurch kommt es aktuell zu mehreren Ausfällen im Straßenbahnverkehr. Die Strecken sind laut NVS wieder befahrbar. Mehr Inform...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.