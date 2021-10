Schwerin : Zwei Männer überfallen Radfahrerin in der Ludwigsluster Chaussee

Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen

Schwerin | Eine 27 Jahre alte Schwerinerin ist am Sonntag gegen 5 Uhr in der Ludwigsluster Chaussee von zwei Männern überfallen worden. Nach Angaben der Polizei war die Schwerinerin mit dem Rad unterwegs. Die Täter hätten sich ihr in den Weg gestellt. „Als die 27-Jährige wieder losfuhr, bemerkte sie das Fehlen ihres Rucksacks“, sagt Polizeisprecherin Juliane Zgo...

