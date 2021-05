Schwerer Unfall : Zwei Fahrzeuge kollidieren bei Nienmark

Mehrere Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. An der gleichen Stelle kam es im Februar zu einem Folgen schweren Unfall.

Nienmark | Eine gut überschaubare Stelle der Straße zwischen Pingelshagen und Cramon gibt Anwohnern Rätsel auf. Trotz reduzierter Geschwindigkeit und geradem Verlauf kommt es auf Höhe Nienmark zu schweren Unfällen. Am Freitag kollidierten zwei Fahrzeuge bei hoher Geschwindigkeit. Dabei verletzten sich die Insassen so schwer, dass sie in ein nahegelegenes Krankenh...

