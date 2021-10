Schwerin : Zeugen nach handfestem Streit gesucht

Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Dreescher Markt in Schwerin.

Schwerin | Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Dreescher Markt in Schwerin sucht die Polizei Zeugen. Wie es dazu von den Beamten hieß, soll sich der Streit zwischen mehreren Personen am Donnerstagnachmittag zugetragen haben. Als sie nach einem Hinweis vor Ort eintrafen, war niemand mehr anzutreffen. Verletzter wird im Krankenhaus behandelt Wie sich...

