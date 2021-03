Schwerin : Zehn neue Corona-Fälle in Schwerin

Für die Kita Igelkinder gibt das Gesundheitsamt jedoch Entwarnung: Testergebnisse von weiteren Erzieherinnen negativ

Schwerin | In der Landeshauptstadt wurden am Sonnabend zehn neue Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 75,3 Fälle pro 100.000 Einwohner. Unter den Neumeldungen sind nach Angaben der Stadt sechs Kontaktpersonen in der Quarantäne, zwei Infektionen, die von Hausärzten festgestellt wurden, eine positiv getestete Person aus dem Testzentrum s...

