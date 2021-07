Camping am Crivitzer See : Wohnmobil-Stellplatz bekommt neuen Parkautomaten

Mit dem Aufstellen einer Parksäule ist der Stellplatz auf der Festwiese nun komplett ausgestattet.

Crivitz | Der Wohnmobilstellplatz in Crivitz am See bekommt eine neue Parksäule. Damit ist der Platz dann komplett ausgestattet. „Bis jetzt sind die Gebühren immer noch von unserem Platzwart eingesammelt worden“, sagt Hans-Jürgen Heine, Vorsitzender des Umweltausschusses. Und jeder Parker habe dann eine handgeschriebene Quittung bekommen. Das soll sich mit der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.