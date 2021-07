Bildung in Schwerin : Wohin mit der Berufsschule Gesundheit und Sozialwesen?

Stadt will neue berufliche Schule bauen, doch die Standortfrage ist noch offen. Ortsbeirat Neu Zippendorf als einer von drei betroffenen Stadtteilen will sich nun dem Thema annehmen

Schwerin | Die Stadt will eine neue Berufsschule bauen. Nach dem Erfolg der beruflichen Schule Technik in Lankow und der Modernisierung der Schule für Wirtschaft und Verwaltung soll nun auch das regionale Bildungszentrum Gesundheit und Sozialwesen in neuem Glanz daherkommen. „Es besteht dringender Handlungsbedarf“, so Baudezernent Bernd Nottebaum bei der Vorstel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.