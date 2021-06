Die Landeshauptstadt in Zahlen : Schwerins Stadtteile im Alters-Check

Wo leben die meisten Senioren? Wo die meisten Jugendlichen und Kinder? Ein Blick in die Statistik der Schweriner Stadtteile.

Schwerin | Wie leben die Schweriner? In Friedrichsthal und Neumühle wohnen die Familien mit Kleinkindern, auf dem Großen Dreesch die Großfamilien und in der Innenstadt die jungen Erwachsenen: Zu jedem der 24 Stadtteile ist Schwerin gibt es eine eigene Erzählung. In dem einen stehen die Reihenhäuser mit Garten, in dem anderen die Plattenbauten. Ein Stadtteil wird...

