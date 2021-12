Fotoaktion in Schwerin : Wir suchen die schönste Weihnachtsdeko in der Region

Seit Wochen blinkt es an den Balkonen und Häusern in der Stadt und in der Region. Die SVZ bittet, Aufnahmen von Dekoration in Schwerin und im Umland per E-Mail zu schicken.

Schwerin | Leuchtende Rentiere, blinkende Schneemänner und Lichterketten schmücken seit Wochen Häuser, Balkone und Vorgärten. So wie hier in der Gartenstadt. Wir suchen jetzt die schönste Weihnachtsdeko in der Schweriner Region. Die Fotos von besonders hübschen, auffälligen oder skurrilen Dekorationen schicken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bitte an unsere Red...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.