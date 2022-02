Schwerin : Winterferien ohne Langeweile

Kinder- und Jugendclubs der Landeshauptstadt warten mit umfangreichen Programmen für junge Entdecker auf.

Schwerin | Ob T-Shirts färben oder schauspielern – damit es in den Winterferien nicht langweilig wird, gibt es für Kinder und Jugendliche in den kommenden zwei Wochen in Schwerin einiges zu erleben. So hat der Kinder- und Jugendtreff Wüstenschiff in Mueß ein buntes Ferienangebot organisiert. Es kann gemeinsam gekocht, T-Shirts gefärbt, Vogelhäuschen gebaut un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.