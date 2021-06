Schwerin: Wieder Schmierereien am Güterbahnhof

von svz.de

15. Juni 2021, 13:42 Uhr

Nachdem bereits am 06. Juni 2021 ein in der Abstellanlage des Bahnhofes Schwerin abgestellter Wagenpark auf einer Gesamtfläche von 50 Quadratmetern beschmiert wurde, kam es offensichtlich am gestrigen Abend erneut zu einer großflächigen Schmiererei an mehreren Reisezugwagen, die im Bereich des Güterbahnhofes abgestellt waren. Darüber hinaus beschmierten der bzw. die unbekannte(n) Täter eine Wand der dort befindlichen Trafostation. Insgesamt wurde eine Fläche von über 50 Quadratmetern verunstaltet. Dieses stellten Bundespolizeibeamte am gestrigen Abend gegen 23:00 Uhr fest.

Die Polizeibeamten haben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den bzw. die unbekannten Täter aufgenommen. Zur Tatzeit und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Über die DB AG wurde die Beseitigung der Schmierereien veranlasst.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei erneut um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am gestrigen Abend oder im zeitnahen Zusammenhang auffällige Personen am Güterbahnhof Schwerin gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.