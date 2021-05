Verhandlungen über Lockerungen : Wie Schwerins große Öffnung fast gescheitert wäre

Schon früh kündigte Oberbürgermeister Badenschier Öffnungen für die Sport- und Fitnessbranche an. Dabei ging er von einer Regelung aus, die in den Verhandlungen verändert wurde.

Schwerin | Normalität in der Landeshauptstadt: Spätestens als am Sonnabendnachmittag auch die Sonne über Schwerin strahlte, waren die Straßen, Cafés und Geschäfte wieder belebt. Kurz zuvor öffneten in Schwerin dank vorgezogenen Lockerungen zahlreiche Kultur- und Sporteinrichtungen ihre Türen, es konnten sich auch erstmals wieder Gruppen aus mehreren Haushalten t...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.