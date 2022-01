Kultur in Schwerin : Wettstreit der jungen Musiker mit Zuschauern

Am kommenden Wochenende wird der Regionalausscheid Westmecklenburg des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert in Schwerin ausgetragen - und zwar in Präsenz.

Schwerin | Endlich wieder vor Publikum musizieren: Darauf freuen sich 48 junge Musiker aus Schwerin und der Region Westmecklenburg, die sich für den Regionalausscheid des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert angemeldet haben. Er wird am kommenden Wochenende, also am 22. und 23. Januar, in Schwerin ausgetragen. Weiterlesen: Jugend musiziert diesmal ganz anders ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.