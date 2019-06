Schwerin : Weißes Pulver im Landgericht

Briefumschlag gefunden: Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sichern Poststelle.

von Mario Kuska

03. Juni 2019, 10:00 Uhr

Wieder weißes Pulver: Am Montag gegen 9 Uhr ist ein Umschlag mit einer ungeklärten Substanz im Landgericht in Schwerin angekommen. Die Gefahrenabwehr der Feuerwehr, die Polizei und auch Notarzt und Sanitäter waren am Demmlerplatz sofort im Einsatz. „Im Bereich der Poststelle kamen fünf Mitarbeiter weitläufig mit dem Umschlag in Kontakt. Diese Menschen haben wir erst einmal abgeschottet. Wir wollten nicht das ganze Gebäude evakuieren“, sagt Alexander Schulz, der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr. Derzeit werde geprüft, ob die Substanz einen gefährlichen chemischen Hintergrund haben könnte oder ob es sich wie im Stadthaus oder in der Staatskanzlei um einen vorgetäuschten Anschlag oder Fehlalarm handele.

