Corona in Schwerin : Helios-Kliniken verhängen Aufnahmestopp für Patienten

Die neue Welle der Pandemie hat das Schweriner Klinikum mit voller Wucht erwischt. Weil viele Mitarbeiter erkrankt sind, können Patienten nur in eingeschränktem Umfang aufgenommen werden. Die Notaufnahme bleibt offen.

Schwerin | Die neue Corona-Welle hat die Schweriner Helios-Kliniken mit voller Wucht erwischt. „Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Zahl erkrankter Mitarbeiter auf allen Ebenen sowie von Patienten können wir ab sofort nur in eingeschränktem Umfang Patienten aufnehmen“, kündigt Kliniksprecher Patrick Hoppe an. „Alles, was sich verschieben lässt, muss warten....

