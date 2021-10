Schwerin : Wallstraße: Behelfsbrücke wird Dienstag eröffnet

Erleichterung für Fußgänger an der Großbaustelle in der Schweriner Feldstadt: Ab 2. November können sie die Bahngleise wieder an gewohnter Stelle überqueren.

Schwerin | Mitte Oktober wurde sie eingehoben, Anfang November wird sie für Fußgänger freigegeben: Die Rede ist von der Behelfsbrücke über das Gleisbett der Deutschen Bahn in der Wallstraße. Ab Dienstag, 2. November, um 12 Uhr müssen zumindest Passanten keine großen Umwege mehr machen, um von einem Teil der Wallstraße in den anderen zu kommen. „Damit können auch...

