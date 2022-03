Nachhaltigkeit in Schwerin : Waldforum: Was ist uns der Forst wert?

BUND klärt mit Forstamtsleiter Ingo Nadler und Dezernatsleiter Bernd Nottebaum die wichtigen Fragen des Waldumbaus und geht der Frage nach, wie zukunftsfähig der Forst ist.

Schwerin | Wie geht die Stadt mit dem Wald um? Was ist ein Naturwald? Ist das PEFC-Siegel wirklich nachhaltig? Wie wirtschaften andere Städte? Welche Rolle spielt der Wald im Klimaschutz der Stadt? Diese und viele andere Fragen sollen am 25. März beim Waldforum in Schwerin geklärt werden. Lesen Sie auch: Schweriner pflanzen dritten Klimawald Der Bund für U...

