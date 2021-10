Schwerin : Wahlplakate müssten längst verschwunden sein

Wer zwei Wochen nach der Bundes- und Landtagswahl seine Parteienwerbung an den Straßen Schwerins noch nicht abgehängt hat, dem droht ein Zwangsgeld.

Schwerin | Drei Wochen ist es jetzt her, das Mega-Wahlwochenende. Die heiße Phase mit Redeschlachten auf allen medialen Kanälen und einer Plakatflut an den Straßenrändern ist bereits in Vergessenheit geraten. So sieht es das Gesetz auch vor. Spätestens zwei Wochen nach der Wahl soll nämlich Schluss sein mit lächelnden Gesichtern und kurzen Polit-Botschaften. „Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.